Tapva viirusega kimpus Hiina tõrjub endiselt rahvusvaheliste ekspertide abi

2003.aastal tabas Hiinat karm kriitika seoses reaktsiooniga toonasele koroonaviiruse levikule, mis sai tuntuks kui SARS-i epideemia. Mõnede ekspertide sõnul võiksid välismaised vaatlejad avastada Hiinast piinlikke puhanguid: näiteks ei ole riik avaldanud, kui palju arste ja õdesid on haiguse tagajärjel surnud.

Kuid Hiina vajab abi, väidavad eksperdid.

Telefonikõnedes ja sõnumite teel on mõned Hiina kolleegid teatanud, et nad on hämmingus valitsuse vastumeelsusest abi vastu võtta ning tervitaksid mitte ainult abikätt, vaid ka riikidevahelist koostööd eri valdkondades viiruse tõkestamiseks.

CDC ametnikud on öelnud, et nad loodavad saada uue koroonaviiruse kohta Hiina kolleegidelt rohkem teavet, parandamaks USA valmisolekut juhuks, kui nakkus peaks hakkama seal laialdaselt levima.

USA tervise- ja sotsiaalteenuste minister Alex M. Azar ütles reedel, et kordas hiljuti CDC-poolset pakkumist oma Hiina ametivennale Ma Xiaowei'le. Küsimusele, milline oli tema reaktsioon, vastas ta: „See on hiinlaste otsustada. Ootame jätkuvalt heas usus, et president Xi võtab meie pakkumise vastu. Oleme valmis reageerima ja võimelised [Hiinasse] minema. ”

29. jaanuaril naasis WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lühiajaliselt Hiina visiidilt, kus ta kiitis president Xi Jinpingi ja Hiina erakordselt agressiivset reageeringut, mis on Hubei provintsi ülejäänud riigist ja maailmast sisuliselt ära lõiganud.

Hiina "nõustus rahvusvaheliste ekspertide missiooniga", et saada parem hinnang haiguse edasikandumisest ja selle kliinilisest raskusest, ütles WHO erakorralise reageerimise juht Michael Ryan.

Küsimusele, kas sellesse meeskonda kuuluvad ka Ameerika eksperdid, vastas Tedros, et "parim oleks kahepoolne kokkulepe." Neljapäeval ütles WHO pressiesindaja aga, et organisatsiooni enda missioon Hiinasse ei lähe.

"Meie arusaam on, et missioon on käimas," ütles pressiesindaja Marcia Poole. Ta ei osanud aga öelda, millal meeskond lahkub või kes on juba kohal.

"Küsimus on kokkulepete ülevaatamises," lisas ta ja märkis, et WHO esindaja Ryan ütles, et meeskond vajab "esindatust põhjast ja lõunast, idast ja läänest koos vastavate kompetentsidega".

Tedros ja veel 13 spetsialisti on valmis [Hiinasse] minema, kinnitas Azar.

Vastuseid ei ole

Eksperdid väitsid, et kaks valdkonda, milles Hiina vajab välist abi, on molekulaarviroloogia ja epidemioloogia.