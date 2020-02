Tappev koroonaviirus nõudis esimese ohvri Euroopas

Prantsuse tervishoiuministri Agnès Buzyni sõnul oli ohvriks viiruse epitsentrist Hiina Hubei provintsist pärit 80-aastane naine, vahendab uudistekanal BBC.

Ta saabus Prantsusmaale 16. jaanuaril ja paigutati haiglasse karantiini pärast viirusele vastavate sümptomite avaldumist 25. jaanuaril.

Väljaspool Mandri-Hiinat on seni teatatud vaid kolmest surmajuhtumist - Hongkongis, Filipiinidel ja Jaapanis. Hiinas on viirus nõudnud enam kui 1500 inimese elu, enamik neist Hubeis, kus see esmakordselt ilmnes.

Varem on Pariis teatanud vähemalt 11 kinnitatud koroonaviiruse (ametliku nimega Covid-19) juhtumist. Buzyn ütles, et ka surnud naise tütar on viirusesse nakatunud, kuid arvatakse, et ta on paranemas.

Covid-19 viirusesse nakatunute arv kasvas laupäeval üle 66 000 ja surnute arv 1523-ni. Väljaspool Mandri-Hiinat on seni 24 riigis tuvastatud rohkem kui pooltuhat juhtumit. Reedel teatas Egiptus ka esimesest koroonaviiruse juhtumist Aafrikas.