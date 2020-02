Tappev koroonaviirus nõudis esimese ameeriklase elu, Hongkong laiendas karantiini

Turistid peavad end eraldama teistest inimestest hotellitubades või valitsuse hallatavates keskustes. Elanikud peavad jääma oma kodudesse, vahendab uudistekanal BBC.

Uute piirangute rikkumiselt tabatud isikuid ootab trahv või vanglakaristus.

Täna hommikul kasvas Mandri-Hiinas hukkunute arv 722-ni, kelle seas on ka üks ameeriklane. Ka Jaapani mees suri hiljuti koroonaviirusele vastavate sümptomitega.

60-aastane USA kodanik, kes oli haiguse esimene kinnitatud mittehiinlasest ohver, suri neljapäeval haiguspuhangu epitsentris Wuhanis Jinyintani haiglas, teatas Pekingi USA saatkonna pressiesindaja.

Jaapani välisministeerium teatas, et 60-ndates eluaastates mees suri, samuti Wuhanis. Täpset diagnoosi ei saa aga kinnitada, sest Hiina ametnike sõnul oli surma põhjustajaks viiruslik kopsupõletik.

Wuhani linn avab täna oma teise uue haigla alates haiguspuhangu algusest. Leishenshani haigla ehitati kahe nädala jooksul ja see mahutab 1500 patsienti.

Mandri-Hiinas kasvas nakatunute arv laupäeval 34 546-ni. Väljaspool Hiinat on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on veel 25 riigis esinenud kokku 275 juhtumit, millest kahe puhul on nakatunu surnud - üks Hongkongis ja teine ​​Filipiinidel.

Yokohama sadamas karantiini pandud kruiisilaeval koroonaviirusse nakatunute arv kasvas täna veel kolme inimese võrra, jõudes 64 juhtumini.

WHO teatas, et viimase kahe päeva jooksul on Hiinas teatatud vähematest haigestunutest. Peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hoiatas siiski, et nende arvude põhjal ei peaks tegema liiga suuri järeldusi.

Samuti ütles ta ajakirjanikele, et haiguspuhang on põhjustanud ülemaailmse meditsiiniliste kaitsevahendite nagu kaitseülikondade, maskide ja kinnaste puuduse.