Tappev koroonaviirus kujunes epideemiaks Hiina soovi tõttu toimuvat kinni mätsida

Ametnike vastumeelsus avalikkusele tõtt rääkida tulenes poliitilistest ajenditest, kuna viimased valmistusid jaanuaris toimuvateks iga-aastasteks poliitkongressideks. Isegi juhtumite arvu suurenedes kuulutasid ametnikud korduvalt, et tõenäoliselt pole nakatumist enam olnud.

Hiina valitsuse eksperdid usuvad, et otsusega avalikkust ja meditsiinitöötajaid mitte hoiatada, magas keskvalitsus maha parima võimaluse vältida haiguse epideemiaks kasvamist.

"Küsimus oli tegevusetuses," ütles Hiinat uuriv välissuhete nõukogu ülemaailmse tervise vanemteadur Yanzhong Huang. "Kohalik terviseosakond ei võtnud Wuhanis tarvitusele meetmeid, et inimesi ohu eest hoiatada."

Teadaolevalt tuvastati esimene viirusesse nakatunu millalgi detsembri alguses. Ajaks, kui võimud otsustasid 20. jaanuaril tegutseda, oli haigus muutunud hirmuäratavaks ohuks.

WHO kuulutas uue viiruse sel nädalal ülemaailmseks terviseohuks. Tänaseks on Hiina sisuliselt isolatsioonis. Miljonid hiinlased ei tohi oma kodukohast lahkuda. Valdav osa lennufirmasid on lõpetanud mandri-Hiinasse lendamise ning riigid ei soovita oma kodanikel Hiina reisida ega seal viibida.

2019. aasta viimasel päeval pärast seda, kui doktor Li sõnumit grupivestlusest väljaspool jagati, keskendusid võimud aga narratiivi kontrollimisele. Nad teatasid toona, et uurivad kaheksat inimest seoses puhangu kohta kuulujuttude levitamisega.

Tol samal päeval otsustas Wuhani tervisekomisjon "kuulujuttudest" tingituna viimaks tunnistada, et 27 inimest põeb teadmata põhjusel esinevat kopsupõletikku. Avalduses aga öeldi, et mingit põhjust muretsemiseks ei ole. "Haigus on välditav ja kontrollitav," teatas valitsus.

Doktor Li läks pärast noomitust tagasi tööle. 10. jaanuaril ravis ta patsiendil glaukoomiat. Ta ei teadnud, et naine oli juba koroonaviirusesse haigestunud, saades nakkuse tõenäoliselt oma tütrelt. Nad mõlemad jäid haigeks. Nii ka doktor Li.