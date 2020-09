Tapetud Läti advokaat istus veel hiljuti kõrgete riigifirmade juhatuses. Ohvri sõber ei usu röövmõrva versiooni

Läti politsei avaldas nädala alguses ellujäänud ohvri ütlustele tuginedes tapmise üksikasjad, mis paistavad viitavat röövmõrvale. Tapetu äripartner Martinš Kriekis on aga selle versiooni suhtes kriitiline ja raiub, et röövlite käitumine viitas planeeritud tapmisele. Ta teatas meediale, et ellujäänud mees on loomaarst Ingus Balandins, kes on Kriekise võtnud oma täievoliliseks esindajaks. Ohver ise on Kriekise sõnul šokis ja ei soovi meediaga suhelda.

Rebenoksiga mõned tunnid enne tema surma kohtunud Kriekise sõnul pidid ründajad tõenäoliselt juba varem majasse tungima ja oma ohvreid seal ees ootama. Rünnak algas brutaalse peksuga, kusjuures kaks meest keskendus Rebenoksi ja üks Balandinsi peksmisele. Väärtasjadest ei tehtud juttu enne, kui Rebenoks oli teadvuse kaotanud.