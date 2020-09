Tapetud Läti advokaadi äripartner sai jõhkras rünnakus samuti tõsiselt viga

Advokaat Martinš Kriekis ütles oma Twitteri kontol, et Balandins sai raskelt vigastada, langedes samade kurjategijate ohvriks, kes tapsid ööl vastu tänast Rebenoksi, vahendab Läti Delfi.

Äriregistrist tuleb välja, et Balandinsile kuulub 50,02% osalustest veterinaarkliinikus Frančeska VET, milles advokaat Rebenok omas omakorda 16,71%. Veel 16,64% kuulub Jānis Vildersile ja 16,64% Kārlis Tipānsile. Asutuse koduleheküljel on kirjas, et Balandins töötab seal ühtlasi veterinaararstina.

Läti politsei pressiesindaja Gita Gžibovska kinnitas varem LETA-le, et majas oli veel üks ohver, kuid ei avaldanud tema nime. Ta ei kommenteerinud ka seda, kas uurijatel oli mehe ütlustest kasu ning milliseid vigastusi ohver sai.

Võimud püüavad selgeks teha tapetud Rebenoksi mõrva motiivi. Tapetu tuttava sõnul on tegu tellimusmõrvaga, kuid politsei ei välista ka röövi.

Rebenoks tapeti oma eramajas. Läti Delfi andmetel ründasid advokaati kolm maskis kurjategijat, kes ei lasknud ohvrit maha, vaid tarvitasid ta kallal jõhkrat füüsilist vägivalda, mille tagajärjel mees suri.

Tapmine leidis aset pelgalt kaks päeva enne seda, kui teisipäeval tuleb kokku ettevõtte Olainfarm aktsionäride koosolek, mille tulemusel võib ettevõttes toimuda võimuvahetus.

40-aastane Rebenoks, kes oli varem Olainfarmi juhatuse esimees, esindas käimasolevates vaidlustes ühe osapoole huve. Vaidlus ettevõtte varade pärijate vahel on tuline ning osa varadest on liigutatud ka Eestisse.

Olainfarmi juhatusse on kuulunud ka raskelt vigastada saanud Balandins.