Tapeti al-Qaida Põhja-Aafrika juht

Terrorirakukese juht Droukdali ja tema lähikondlased tapeti kolmapäeval operatsiooni käigus Kidali regioonis asuvas Tessaliti linnas, vahendab uudistekanal BBC.

Prantsuse väed said mais korraldatud operatsiooni käigus Malis kätte ka terroriorganisatsiooni Islamiriik komandöri, ütles Parly.

"Julged operatsioonid andsid terrorirühmitustele ränga löögi." "Meie väed jätkavad koostöös Saheli partneritega neile järeleandmatult jahti," sõnas kaitseminister.

AQIMi juhina tüüris Droukdel kõiki Põhja-Aafrikas asuvaid terrorirakukesi ning käsutas ka al-Qaida Saheli tütarettevõtet Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM).

Tabatud Islamiriigi komandör Mohamed Mrabat oli pikaaegne džihadist ja tal oli organisatsiooni Suur-Sahara (ISGS) rühmituses kõrgem roll, ütles Parly. Ta tabati 19. mail, lisas minister.

Islamiriik teatas 7. mail, et tema võitlejad on osalenud ägedates kokkupõrgetes al-Qaidaga Malis ja Burkina Fasos. See süüdistas JNIM-i oma positsioonide ründamises, kütusevarude blokeerimises ja ISIS-e toetajate kinnipidamises. ISGS on Saheli riikides kiiresti kanda kinnitanud alates eelmise aasta märtsist.

Droukdel võitles 1980ndatel Afganistanis Nõukogude vägede vastu ja arvati, et ta peab oma inspiratsiooniks Iraagi al-Qaida endist juhti Abu Musab al-Zarqawit.

Tema juhtimisel korraldas AQIM arvukalt surmavaid rünnakuid, sealhulgas rünnati 2016. aastal Burkina Faso pealinnas Ouagadougou asuvat hotelli, kus hukkus 30 ja sai vigastada 150 inimest.

Alžeeria kohus mõistis ta 2012. aastal tagaselja surma mõrva, terroriorganisatsiooni kuulumise ja lõhkeainete kasutamisega seotud rünnakute eest.

Süüdistused olid seotud 2007. aasta aprillis pealinnas Alžiiris toimunud kolme pommirünnakuga, milles hukkus 22 ja sai haavata üle 200 inimese.