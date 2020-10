Tänavuse Nobeli kirjanduspreemia sai Ameerika luuletaja Louise Glück

Glück sündis 1943. aastal New Yorgis ja elab Massachusettsi osariigis Cambridge’is. Lisaks kirjutamisele on ta Yale’i ülikooli inglise keele professor. Debüüdi tegi ta 1968. aastal ja ta hinnati varsti üheks väljapaistvamaks poeediks Ameerika tänapäeva kirjanduses. Ta on saanud mitmeid prestiižseid auhindu, sealhulgas Pulitzeri preemia 1993. aastal ja rahvusliku raamatuauhinna 2014. aastal.

Glück on avaldanud 12 luulekogu ja mõned esseekogud luule kohta. Keskseks teemaks on jäänud lapsepõlv ja perekonnaelu ning lähedased suhted vanemate ja õdede-vendadega. Kuigi autobiograafilist tausta ei saa eitada, ei saa Glücki pidada pihtimuslikuks luuletajaks. Glück otsib universaalset ning ammutab inspiratsiooni müütidest ja klassikalistest motiividest, mis on enamikus tema teostes olemas.