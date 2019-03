Tänased Briti lehed: Lõpuks Therexit! Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. May kukub oma mõõga otsa

Kahe lehe, Daily Maili ja Daily Expressi esiküljed on peaaegu identsed. Mõlemal on seesama foto ning mustal taustal valge kiri, milles väljendatakse kaastunnet. „Kas tema ohver on asjatu?” küsib Daily Mail ning Daily Expressi küsimus on: „Mida ta veel peab tegema?”

Thursday’s EXPRESS: What more does she have to do? #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/H4A1d4ficd — Helen Miller (@MsHelicat) March 27, 2019

The Sun kirjutab: „Lõpuks Therexit. Ma lahkun! Nüüd toetage mu kokkulepet”.

Sun front page, Thursday 28 March pic.twitter.com/hBWWO45ggK — Kate Lyons (@MsKateLyons) March 28, 2019

Väljaanne The i kasutab sama pealkirja, mida The Sun teisipäeval: „Toetage mind ja vallandage mind”. Kas on jõutud punkti, kus Brexiti-pealkirjad on otsas?

Guardianil on esiküljel siiski originaalne pealkiri, mis viitab sellele, et parlament lükkas eile tagasi kõik kaheksa alternatiivset Brexiti võimalust: „Parlament saab lõpuks sõna: Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei.”

Guardian front page, Thursday 28 March 2019: Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No pic.twitter.com/F21ltmOu1K — The Guardian (@guardian) March 27, 2019

Daily Telegraphi pealkiri on: „May kukub oma mõõga otsa”.

Daily Mirror teatab, et me näeme „Mai lõppu”, viidates sõnamängus peaministri nime tähendusele ja 22. maile, mis oleks May kokkuleppe heakskiitmise korral Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise kuupäev.

The Times kirjutab igavalt: „May lubab tagasi astuda”.

„May pakub tagasiastumist viimase palvena mässulistele Brexiti-kokkuleppe toetamiseks,” teatab Financial Times.