Täna 68-aastaseks saav Putin: kaks päeva järjest mängisin ihukaitsjatega hokit, pingutasin veidi üle

Putin ütles, et viimasel ajal õnnestub tal magada vaid viis tundi ööpäevas.

„Kaks päeva järjest mängisin hokit. Pingutasin veidi üle,” ütles Putin, lisades, et kaotab mänguga 1,5-2 kilo.

Putini mängupartnerid on peamiselt ihukaitsjad Venemaa Föderaalsest Julgestusteenistusest (FSO). „Poisid on terved, kõik võitluskunstide meistersportlased,” ütles Putin. Mõned oskasid ka varem hokit mängida ja „sõidavad tublilt”, mõned aga õppisid alles hiljuti.

„Nad õppisid koos minuga mäesuuskadel sõitma, ainult üks kord ei sõitnud koos minuga. Sest ma sõitsin helikopterilt. Helikopter ei saanud maanduda, ta laskus, me lükkasime suusad välja, ise hüppasime kopterist,” rääkis Putin.

Putini sõnul oli seal raske sõita, sest lumi oli kaetud jääkoorikuga.

„Ei olnud sellist, ma ei tea, kuidas seda vene keeles nimetada, Pulverschnee öeldakse saksa keeles, ebemed sellised, sellel on hea. Aga siin, vastupidi, koorik oli ja jalad vajusid pahkluuni sisse, oli väga raske,” jutustas Putin.

Nooruses tahtis Putin enese sõnul olla luuraja Richard Sorge moodi. Putinilt küsiti, kes on tema laste jaoks autoriteet.

„Loodan, et mina,” vastas Putin.

Kui jutt läks lapselastele, keeldus Putin julgeolekule viidates üksikasjadest rääkimast.

„Te ei ela minu elu ega mõista, mis tähendavad julgeolekuküsimused. Lihtsalt inimene, kui ta on sellest kaugel, ta lihtsalt ei märka seda,” lausus Putin.

Putin tunnistas, et lapselastega suhtlemine pakub talle rahuldust.

„Mul on lapselapsed, ma olen õnnelik. Nad on väga head, sellised magusad. Ma saan nendega suhtlemisest suurt rahuldust. Väikesed magusad lapsukesed. Ma arvan, et see on iga inimese loomulik tunne. Minu elus on see olemas. Ma olen selle üle väga rõõmus.”

Putin rääkis, et kui tütar hakkas üht lapselast õpetama, küsis viimane, miks ta peab tegema, nagu talle öeldakse. Tütar ütles, et sellepärast, et ta on vanem.

„Ei, vanaisa Vova on vanem,” tsiteeris Putin lapselast. „Nii et teatud määral ilmselt ka nende jaoks seni igal juhul olen selline autoriteet.”

„Kui ma lähen valimistele, ei hääleta inimesed mitte perekonna, vaid minu ja nende lootuste poolt, mida nad seostavad minu olemisega selles ametis, milles ma praegu olen. Ma tean, et Lääne poliitiline kultuur on seotud perekonnaliikmete esitlemisega. Aga mulle tundub, et me ei ole sellises olukorras, et selle teatriga tegelda. Meil peab olema täiskasvanute moodi, tõsine. Seda esiteks. Ja teiseks, on küsimusi, mis on seotud julgeolekuga,” lausus Putin.