Talv tuleb tagasi? Soome ilmajaama teatel hakkab järgmisel nädalal lund sadama

Teisipäeval kaugeneb madalrõhkkond ise Skandinaavia põhjatipu taha ja selle serva mööda jätkub külma õhu vool Läänemere äärde, kui sellel lohus arenenud osatsüklon liigub Peipsi tagant aeglaselt itta, kuid hoiab oma lääneserva Eesti kohal. Öösel sajab Ida-Eestis mitmel pool vihma ja lörtsi, lääne pool taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb 0 kraadi lähedale, rannikul jääb 5 kraadi ümbrusse. Lääne ja loodetuul veidi rahuneb. Päeval toimub kiire rünksajupilvede areng ning neist tuleb sajuhooge, vihma sekka võib ka lörtsi tulla. Loodetuul on puhanguline. Õhutemperatuur tõuseb 5..10 kraadini.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond loode suunas ja öösel on ilm suurema sajuta. Loode- ja läänetuul annab veidi järele, taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb -2..+2, rannikul kuni 5 kraadini. Päeval jääme eemalduva madalrõhuala edelaserva, mille lohus arenevatest pilverünkadest sajab kord siin, kord seal hoovihma, sekka ka lörtsi. Loode ja põhjatuul on jätkuvalt puhanguline. Õhutemperatuur on 6..11 kraadi.

Neljapäevaks ja reedeks jääme madalrõhuala edelaserva. Öösel on sajuhooge kohati, päeval laialdasemalt. Tuul puhub valdavalt läänest ja loodest ning on päeval puhanguline. Õhutemperatuur on öötundidel -1..+5, päeval 5..10 kraadi.