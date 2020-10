Tallinnas tippkohtumisel käinud Poola president andis positiivse koroonaproovi. Terviseamet ei loe Kaljulaidi lähikontaktseks

"President Andrzej Duda andis eile koroonaviiruse proovi. Vastus osutus positiivseks," teatas presidendikantselei riigisekretär Blazej Spychalski laupäeval oma Twitteri kontol. "Temaga on kõik korras. Oleme pidevas ühenduses vastavate meditsiiniteenistustega."

48-aastase Duda haigestumine leidis aset ajal, mil riik seisab silmitsi COVID-19 pandeemia rekordilise levikuga. Ainuüksi reedel teatati enam kui 13 600 uuest nakkus- ja 153 surmajuhtumist.

Olukorra tõsidust arvestades, teatas valitsus alates tänasest koroonapiirangute karmistamisest, sh restoranide, baaride, jõusaalide ja ujulate sulgemisest vähemalt kaheks nädalaks.

Valitsus palub ühtlasi kõigil inimestel töötada võimaluse korral kodust ning vanematel kui 70-aastastel jääda igal juhul koju, kus neid abistatakse vabatahtlike poolt. Haridusasutused on viidud üle kaugõppele, va kuni kolmanda klassini. Koguneda võib korraga maksimaalselt viis inimest.

Poola riigipeal on peamiselt tseremooniline roll, kuid tal on õigus seadusi vetostada. Ta on valitseva rahvuskonservatiivse Õiguse ja Õigluse (PiS) partei liitlane.

On veel teadmata, millal Duda nakatus, ent esmaspäeval osales ta Tallinnas kolme mere tippkohtumisel, millest võtsid teiste seas osa ka Eesti president Kersti Kaljulaid, välisminister Urmas Reinsalu, Bulgaaria president Rumen Radev ja Ameerika Ühendriikide asevälisminister majandusküsimustes Keith Krach.

Välisminister Reinsalu viibib hetkel isolatsioonis, sest kohtus teisipäeval Tallinnas Sloveenia ametikaaslase Anže Logariga, kes teatas reedel samuti positiivsest koroonaproovist.

President Kaljulaid, kes Dudaga esmaspäeval ka isiklikult kohtus, teatas täna pärastlõunal oma Facebooki kontol, et Terviseamet ei pea teda ega teisi üritusel osalenuid lähikontaktseteks.

"Suhtlesime Terviseametiga ning nemad loevad lähikontaktseks neid, kes on inimesega kokku puutunud kaks päeva enne sümptomite avaldumist. Kuna president Duda käis Eestis esmaspäeval, siis mind ja teisi sel päeval vidiidiga seotuid lähikontaktseteks ei loeta," kirjutas Kaljulaid.