Tallinnas fašismiskandaali sattunud noored Põlissoomlased astusid tagasi: see pole enam kanal, kus noor rahvuslane saaks tegutseda

Põhjuseks nimetas Jalonen erakonna juhtkonna usalduskriisi tema vastu, vahendab Yle Uutiset.

„Minu otsus oli pika kaalumise tulemus ja seda mõjutas mitu asja, kõige viimasena minu Eestis peetud kõnest tekkinud kära ja tugev reaktsioon erakonna poolt,” teatas Jalonen oma avalduses.

Jalonen ütles Tallinnas peetud kõnes, et on „etnonatsionalist, traditsionalist ja fašist”.

Tagasi astus ka samuti Tallinnas konverentsil viibinud Põlissoomlaste noorteorganisatsiooni kolmas aseesimees Tomer Souranto. Põhjuseks teatas ta organisatsiooni ebaõiglase kohtlemise erakonna ja meedia poolt.

„Ind igasuguseks tegevuseks on läinud ja Põlissoomlaste noored ei ole enam kanal, kus noor rahvuslane võiks mõju avaldada,” kurtis Souranto oma avalduses.

Eile õhtul esines Yle telesaates „A-studio” Põlissoomlaste erakonna esimees Jussi Halla-aho, kes nimetas Jaloneni tegu „teadlikuks tülinorimiseks” ja märkis, et Põlissoomlased ei toeta fašismi, ükskõik milliste kõnekäändudega seda väljendataks.

„Võib-olla pean sellist teadlikku provokatsiooni veidi üllatavaks selles mõttes, et kõnealune isik ja noorteorganisatsioonis tegutsevad inimesed teavad väga hästi, et on luubi all,” ütles Halla-aho.