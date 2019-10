Tallinnas asuv laboratoorium andis soomlasele eksliku vähidiagnoosi

Nädal hiljem kutsuti Marko uuesti Meilahtisse vastuvõtule. Huslab oli tunnistanud kõik Synlabi diagnoosid valedeks. Marko valgelibledes esines endiselt kõrvalekaldeid, aga miski ei viidanud leukeemiale.

Arsti sõnul valmistus Marko kuid ilma asjata enneaegseks surmaks.

Kui Marko ei oleks olnud Meilahtis jälgimise all, oleks ta tõenäoliselt alustanud asjatult vähiravi.

Terveystalo juhtiv ülemarst Petri Bono ütles, et alustatud on asja uurimist koos Synlabiga. Bono arvas, et Marko proovid on kas teise patsiendi omadega segi aetud või on neid meditsiiniliselt valesti tõlgendatud.

Synlabi meditsiinidirektor Tommi Vaskivuo ütles, et Tallinnas alustati sisemist kvaliteedijuurdlust. Synlabi laboratooriumid järgivad Vaskivuo sõnul kõige kõrgemaid võimalikke kvaliteedistandarde ning meetodid ja seadmed on samad kui Huslabi laboratooriumis.