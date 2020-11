Tallinki peoväljasõidul osalenu andis positiivse proovi. Maismaine peopiirang merel ei kehti

Rootsi ajalehe Aftonbladeti artiklis avaldati juba nädala algul imestust inimeste käitumise üle Tallink Silja ristlustel, kus esines Soome ansambel Klamydia ja rahvas kogunes lähestikku lava ette kaasa elama.

Klamydia esines eelmisel nädalal nii Baltic Princessil kui ka Victoria I-l. Viimatimainitul osales ka üks reisija, kes on tänaseks andnud positiivse koroonaproovi.

Tallinki pressiesindaja Katri Link sõnas Delfile, et nakatunu reisiseltskonna väljaselgitamisega tegeleb Soome terviseamet.

Täna kirjutas Ärileht, kuidas Soome turismi-, majutus-, toitlustus- ja vabaajateenuste ettevõtjate esindusorganisatsiooni MaRa juht Timo Lappi kritiseeris, et laevafirmade poolt ei ole vastutustundlik ega konkurentsi mõttes neutraalne, et merel ei kehti samasugused piirangud nagu maismaal.

Link ütles Delfile, et laevadel on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks erinevad ohutusmeetmed ja piirangud juba kevadest saati. Näiteks on piiratud reisijate arvu, desinfitseeritakse ja puhastatakse alasid, soovitatakse maske kanda.

Et alkoholimüügipiirang merel ei kehti, järgitakse Linki sõnul laevas ise head tava ja hoitakse distantsi. "Osalised diskod ja baarid on suletud. Võtame loomulikult arvesse erinevaid soovitusi, mis on andnud Rootsi, Eesti ja Soome terviseametid," selgitas Link.

Klamydia kontserdil käinud nakatunu selgumise järel on Tallink otsustanud Victoria I pardale palgata ka täiendavad turvamehed, kes hakkavad jälgima, et kõik ikka kontrolli all oleks.