Taliban ja USA sõlmisid rahuleppe, lubades Afganistani sõja lõppu

Valges Majas reede õhtul tehtud avalduses ütles Trump, et leping tagab "võimsa tee edasi Afganistani sõja lõpetamiseks ja meie vägede koju toomiseks", kui Taliban ja Afganistan täidavad kokkuleppe tingimusi, vahendab uudisteagentuur AP.

Lepingu üks peamisi juhtmõtteid on Talibani lubadus mitte võimaldada äärmuslastel kasutada seda riiki USA või selle liitlaste vastu suunatud rünnakute aluspaigana. Leping omakorda lubab USA väed suuresti välja viia, alustades umbes 8600 sõjaväelasega kokku 13 000-st. Täielik lahkumine sõltub aga Talibani jätkuvatest kohustustest terrorismi tõkestada.

Ehkki kokkulepe võiks viia USA lähemale tuhaneid tapnud ja 750 miljardit dollarit maksma läinud konflikti lõpule, on paljud USA ametnikud skeptilised, kas see õnnestub. See pole ka esimene kord, kui president Trump sellist lootust on avaldanud. Mullu septembris loobus ta rahuläbirääkimistest pärast seda, kui Taliban võttis endale vastutuse järjekordsete rünnakute eest. Ent samal ajal on Trump andnud ka kampaanialubaduse tuua väed koju "lõpututest sõdadest".

USA välisminister Mike Pompeo, kes on väidetavalt leppe suhtes skeptiline, osales laupäeval Kataris toimunud tseremoonial, kuid märkis, et ei kirjutanud sellele alla. Selle asemel jättis ta selle USA rahuesindaja Zalmay Khalilzadi ja Talibani juhi mulla Abdul Ghani Baradari hooleks.