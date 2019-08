Taliban asus ründama Kunduzi

Ametnike sõnul algas rünnak kohaliku aja järgi kella ühe paiku öösel, kui Talibani võitlejad piirasid linna mitmest suunast. Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid ütles, et rünnaku järjel vallutati mitu olulist hoonet, vahendab uudistekanal The Guardian.

Afgaani riigijuhi pressiesindaja Sediq Seddiqi ütles, et julgeolekujõudel on õnnestunud mõnes linnaosas pealetung tagasi lüüa. Tema sõnul on probleeme ka linna ametnikega ühenduse saamisega.

125 000 elanikuga Kunduzi linn asub Afganistani põhjaosas strateegilises teede ristumise kohas, olles ligipääsetav nii piirialadelt kui pealinnast Kabulist.

Kunduz oli viimane Talibani käes olnud linn, mille USA väed vabastasid. 28. septembril 2015. aastal vallutas Taliban linna Afganistani valitsusvägede käest pärast kuid kestnud piiramist. Valitsusvägede ja USA õhujõudude vasturünnakus õnnestus suur osa linnast aga kolme päevaga tagasi saada.

USA eriesindaja Afganistanis Zalmay Khalilzad alustas selle aasta algul terrorirühmitusega kõnelusi, pidades selle esindajatega seitse kõnelustevooru, et saavutada kokkulepe, mis võimaldaks sealsele konfliktile lõpu teha ja Talibanil alustada selleks läbirääkimisi Afganistani valitsusega.

Juuli algul toimuski tänu sellele ajalooline kohtumine Talibani ja Afganistani valitsuse esindajate vahel, mille tulemusel allkirjastati üldsõnaline deklaratsioon tsiviilohvrite vähendamiseks nullini.