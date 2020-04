"Tal hakkas järsku parem." 104-aastane veteran tervenes koroonaviirusest vahetult enne oma sünnipäeva

Märtsi alguses hakkasid Lapschies ja väike rühm eakaid üürnikke Oregoni osariigis Liibanoni linna hallatavas veteranide kodus ennast halvasti tundma. Nad olid esimeste Oregoni elanike seas, kes andsid koroonaviiruse suhtes positiivse proovi, ja Lapschieside perekond muretses, et haigus osutub nende armsale Billile surmavaks.

"Me kõik arvasime seda: ta on 103-aastane, kui suur on tõenäosus, et ta sellest välja tuleb?" rääkis mehe lapselaps Jamie Yutzie usutluses ajalehele The Washington Post.

Üle maailma leviv Covid-19 on eriti surmav just vanemate inimeste seas, kes vannuvad sellest tingitud tüsistustele kiiremini alla kui viirusesse nakatuvad noored. Hoolimata sellest, on ka mõned väga eakad patsiendid siiski viirusest võitu saanud.

95-aastane mees, kes elab samuti Oregonis, paranes eelmisel kuul koroonaviirusest pärast kergete sümptomite avaldumist. Seattle'is toibus aga 90-aastane naine pärast nakatumist sealses hooldekodus, mis oli üks nakkuspuhangu varajastest epitsentritest USA-s.