TÄISNIMEKIRI | Need eestlastegi seas armastatud firmad kasutasid Hiinas uiguuride orjatööd

Austraalia Strateegilise Poliitika Instituudi (ASPI) avaldas äsja raporti, millest selgub, et Hiinas taga kiusatud uiguurid on saadetud tehastesse, kus tingimused sarnanevad sunnitööle.

Rohkem kui 80 000 Xingiangist pärit islamiusulist uiguuri on läkitatud rügama vabrikutesse, mis toodavad kaupu luksriietest kodumasinateni. Viimase kolme aasta jooksul on Hiina võimud silma paistnud uiguuride tagakiusamisega. 1,8 miljonit inimest on saadetud nn ümberkasvatuslaagritesse, kust paljude tee viis edasi orjatehastesse.



Uiguuride "ümberõppelaager" Hiinas Xinjiangi provintsis. Foto: AFP, GREG BAKER



ASPI tuvastas kokku 83 välismaist ja Hiina ettevõtet, mis on uiguuride tööst kasu lõiganud. Osa ettevõtteid on seotud mitme sunnitööga seotud tehasega.

Siin on täisnimekiri raportis nimetatud ettevõtetest:

Abercrombie & Fitch - USA riidefirma

Acer -Taiwani riistvara- ja elektroonikaettevõte

Adidas - Saksa päritolu rahvusvaheline spordiriietefirma

Alstom - elektrienergiat ja rööbassõidukeid tootev rahvusvaheline konglomeraat peakorteriga Pariisi lähedal Levallois-Perret's

Amazon - USA e-kaubanduse ettevõte



Amazoni Prantsuse peakontor Clichys. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN, AFP



Apple - rahvusvaheline tarbeelektroonikaettevõte peakorteriga Cupertinos USA-s

ASUS - rahvusvaheline elektroonikaettevõte peakorteriga Taipeis Taiwanis

BAIC Motor - BAIC Motor

BMW - Saksa autode ja mootorrataste tootja

Bombardier - rahvusvaheline õhusõidukite ja muude transpordivahendite tootmise ettevõte peakorteriga Montréalis

Bosch - auto- ja tehnoloogiatööstuse gigant peakortoriga Gerlingenis Saksamaal

BYD - Hiina autoettevõte