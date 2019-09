Tai võib saada Bangkoki asemel uue pealinna

Ta märkis, et sellise sammu sotsiaalsete ja majanduslike mõjude kohta on eelnevalt vaja läbi viia mitu põhjalikku uuringut, ent rõhutas, et selline samm võib tema valitsuse meelest olla „üks võimalus“.

Juba teatas samasugusest sammust Indoneesia president Joko Widodo, öeldes kõigest mõne nädala eest, et sealne aministratsioon kolitakse Jakartast Ida-Kalimantani.

Ka Tai ei kaalu oma pealinna kolimist sugugi mitte esimest korda: endine peaminister Thaksin Shinawatra soovitas juba aastate eest kolida administratsiooni Nakhon Nayokisse, mis asub Bangkokist umbes saja kilomeetri kaugusel.