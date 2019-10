Tai kohtunik püüdis istungi ajal endalt elu võtta: olen pigem valmis surema, kui elama auta

49-aastane Pianchana avas Lõuna-Tais Yala linnas asuvas provintsikohtus püstolist tule pärast seda, kui tal tuli tõendite puudumise tõttu viis mõrva- ja tulirelvasüüdistusega meest õigeks mõista, vahendab uudistekanal The Guardian,

Ta toimetati kohtust haiglasse, kus talle tehti talle operatsioon, teatas kohalik meedia.

Tulistamise eel väitis kohtunik avalduses, mida levitati ohtralt ka sotsiaalmeedia vahendusel, et kõrgemad kohtunikud käskisid tal muuta oma otsust ja tunnistada viis meest süüdi, mis neist kolme jaoks tähendanuks surma ja kahe jaoks trellide taha saatmist.

"Tänasel päeval koheldakse esimese astme kohtute kohtunikke kõikjal Tais samamoodi nagu mind. [Kui] ma ei saa oma ametivannet pidada, sureksin pigem selle asemel, et elada ilma auta," seisis avalduses.

Avaldus tekitas avalikkuses muret, et Tai kõrgemate kohtute kohtunikud kuritarvitavad oma võimu, survestades poliitiliste eesmärkide saavutamiseks madalamate astmete kohtunikke.

Tai kohtusüsteemi pressiesindaja ütles Bangkok Postile, et Khanakorn tulistas ennast ilmselt seetõttu, et tal oli isiklikke probleeme ja et ta oli suure stressi all.

Teadaolevalt taastub mees Yala haigla intensiivravi osakonnas.