Seismoloog Juri Levin on elanud üle Tokyo, Odessa, Chișinău ja teiste linnade maavärinad, kuid kõige hullem mälestus seostub tal Neftegorskiga. Sõber näitas talle väikest kilekotti, mille sees oli midagi tumedat. Selgus, et see oli kõik, mis mehel oli pojast Neftegorski katastroofis järele jäänud.