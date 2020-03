Tagasilöök: eile paistis, et olukord Itaalias läheb paremaks. Tänane statistika nii lootustandev pole

Täna teatas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa osakond, et näeb "julgustavaid märke" pärast seda, kui Itaalia teatas varasemast väiksemast uute nakatunute arvust.

Andmed tuginesid eilsetele tulemustele. Eile selgus, et ööpäevaga kasvas uute juhtumite arv 7,5 protsenti (5210 juhtumit). Eelneval paaril päeval oli see olnud üle kaheksa protsendi, pühapäeval 10 protsenti.

Kui vaadata otsa tänastele värskete numbritele, siis protsentuaalne kasv ööpäevas on 8,3 protsenti ja juhtumeid ise 6153. Vahe võib tunduda näiliselt väike, ent nii suurte nakatunute arvu puhul on kasvu vahe siiski suur ja viitab, et kriisi haripunktini pole veel jõutud.

Koroonaviirus laastab ka Hispaaniat. Seal on nüüdseks koroonajuhtumeid 56 197. Ööpäevaga lisandus 6682 juhtumit. Protsentuaalselt kasvas nakatunute hulk 13,49 protsenti.

Üle maailma on praeguseks koroonaviirusesse nakatunud üle 500 000 inimese.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!