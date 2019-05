Tagasi astunud Austria parempopulistide liider: käitusin kui matšo

„Olin rumal ja vastutustundetu: see oli viga,“ ütles parempopulistliku Vabaduspartei (FPÖ) juht Strache pressikonverentsil, hoides silmnähtavalt tagasi pisaraid, kui palus andestust oma naiselt ja Austria rahvalt.

Ta aga rõhutas, et ei teinud midagi ebaseaduslikku ja nimetas juhtunut „sihilikuks poliitiliseks mõrvaks“.

„Tagantjärele vaadates olid mu sõnad katastroofilised ja äärmiselt piinlikud,“ tunnistas ta video kohta, milles ta käis välja ka viisi, kuidas venelastel oleks erakonnale raha kandmiseks võimalik minna mööda parteide rahastamise reeglitest.

49-aastane Strache vabandas ka, et flirtis võõra naisega, keda ta videos atraktiivseks nimetas, ja põhjendas, et see oli „tüüpiline alkoholijoobes matšomehe käitumine, millega ma tõepoolest üritasin avaldada muljet atraktiivsele naisvõõrustajale, käitudes kui praaliv teismeline“.

Mees ütles, et tema asemel saab liidukantsleriks populaarne FPÖ transpordiminister Norbert Hofer. „Ma igal juhul ei soovi, et minu vääriti käitumine annaks ettekäände valitsuse kokkuvarisemiseks,“ lisas ta.