Tagandatud Sudaani juhil oli tuba täis miljonite eurode väärtuses sularaha

Tema endine büroojuht Yasser Basheer ütles kohtule, et talle anti üle 10 miljoni euro (9 miljonit naelsterlingit) sularaha, et toimetada see erinevatele parteidele. Tegevus toimus ametist kõrvaldatud presidendi viimastel valitsemiskuudel, vahendab uudistekanal Sky.

Basheer osales al Bashiri kohtuprotsessil kaitsetunnistajana, viimast süüdistatakse ebaseadusliku välisvaluuta omamises ja korruptsioonis presidendina.

Tunnistaja ütles riigi pealinnas Hartumis asuvale kohtule, et tema endine ülemus oli ainus isik, kellel oli sularaha hoiustava ruumi võti.

Basheer ütles, et ta pidi andma viis miljonit eurot Sudaani paramilitaarsete kiirtugijõudude (RSF) asejuhatajale Abdelrahim Hamdan Dagalole.

Abdelrahimi vend Mohamed Hamdan Dagalo, RSFi juht, oli ka toona kohal, lisas ta.

Mohamed Hamdan Dagalo on seda Põhja-Aafrika rahvast valitsenud üleminekunõukogu asejuhatajana, kuna al Bashir tagandati aprillis sõjaväelise riigipöörde käigus.

Basheer ütles, et ta ei teadnud raha allikat ja ta järgis ainult al Bashiri korraldusi.

Haagi rahvusvaheline kriminaalkohus süüdistas al Bashirit sõjakuritegudes, inimsusevastastes kuritegudes ja genotsiidis Sudaani Darfuri piirkonnas.

Al Bashir ise jälgis istungit kohtusaalis asuvast metallpuurist, kuid ei öelnud sõnagi.

Ta eitas süüdistusi juba nädal eest, kui need ametlikult talle esitati.