Tadžikistanis keelati venepäraste lõppudega perekonna- ja isanimed

Tadžikistani parlamendi esindajatekoja Madžlisi Namojandagoni eilsel istungil võeti vastu otsus, mille järgi tehti vastavad parandused riigi perekonnaseisuaktide registreerimise seadusse. Seaduseelnõu autorite sõnul on selle eesmärk suurendada kodanike eneseteadvust ja kaitsta rahvuslikku identiteeti, vahendab Radio Ozodi.

Tadžikistani justiitsminister Muzaffar Ašurijon, kes seaduseelnõu esitas, ütles, et nüüdsest on venepäraste lõppude kasutamine tadžiki nimedes keelatud.

Ašurijoni sõnul võivad kodanikud venepäraste lõppude asemel kasutada tadžikipäraseid lõppe, nagu näiteks „-zoda”, „-ijon” ja teised. Erand on ette nähtud venelastele ja teistele rahvusvähemustele.

Ašurijon märkis ka, et neid, kellel juba on passis -ov või -ova lõpuga nimi, seadus ei puuduta. See puudutab ainult neid, kes otsustavad nime muuta, või neid, kes saavad isikut tõendava dokumendi esimest korda.

„Edaspidi antakse lapse sünni korral välja dokumendid, millesse perekonnanimi kantakse rahvuslikke lõppe „purduht”, „i”, „zod”, „zoda”, „on”, „jon”, „ijon”, „nijor” ja „far” kasutades. Lõppude „ov”, „ova”, „ev”, „eva” kasutamine keelatakse,” ütles Ašurijon.

Perekonna- ja isanimede venepäraste lõppude kasutamisest hakati Tadžikistanis loobuma pärast seda, kui riigi president tuletas 2007. aastal meelde rahvuslikke traditsioone ja muutis oma nime Rahmonov, Emomali Šaripovitšist Emomali Rahmoniks. Pärast seda hakkasid nimesid muutma paljud riigiametnikud ja seejärel tavakodanikud.

Lapse perekonnanimi moodustub tadžiki traditsioonide järgi isanimest, millele lisatakse ülalmainitud lõppe.

Samas on nimede tõttu probleeme registreerimise ja tööle saamisega tekkinud massiliselt Venemaal töötavatel tadžikkidel, mistõttu on vene lõppude kasutamine taas populaarsust kogunud.