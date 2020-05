Tabati julma Rwanda genotsiidi ninamees Félicien Kabuga. Ta elas Pariisis valenime all

84-aastane Félicien Kabuga vahistati politsei poolt Pariisi eeslinnas, kus ta elas valenime all, teatas prokuratuur. Kabuga näol on tegemist ühe Rwanda tolleaegse rikkama mehega, keda Haagi rahvusvaheline tribunal süüdistatab genotsiidis ja inimsusevastastes kuritegudes, vahendab uudistekanal BBC.

Väidetavalt oli Kabuga etniliste hutu mässuliste peamine rahastaja. 1994. aasta genotsiidi kavandasid kaks hutude äärmusrühmitust koostöös sõjaväe ning kohalike surmaeskadroniga, saamaks lahti tülikast poliitilisest opositsioonist. Valimatult tapeti mehi, naisi ja lapsi, põhjendades seda kurjuse hävitamisega juurestaadiumis. Vaid 3 kuuga tapeti vähemalt 800 000 rwandalast: 10% kogurahvastikust ning 75% tutside vähemusrahvusest.

Haagi tribunali peaprokurör Serge Brammetz, kes tegeleb Rwanda juhtumiga, tervitas Kabuga vahistamist ja ütles, et see järjekordne tunnistus sellest, et kõik kahtlusalused jõuavad kohtu ette. "Felicien Kabuga tänane vahistamine kinnitab, et genotsiidi eestvastutajad suudetakse tuua õigusemõistmise ette isegi 26 aastat pärast nende kuritegusid," ütles Brammetz.

USA pani Kabuga vahistamiseni viiva info eest omal ajal välja 5 miljonit dollarit.