Taastatud piirikontrolli tõttu tabati Helsingi sadamates mullu 900 tagaotsitut, tunamullu vaid 167

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: OLIVIA RANTA, AFP

Koroonaviiruse pandeemia tõttu tugevdatud piirikontroll on viinud selleni, et Soomes on tagaotsitavaks kuulutatud inimesi tavapärasega võrreldes vahele jäänud mitmekordne arv.