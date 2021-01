Taas Vene meedia luubi all: riigikogu esimees süüdistas Reformierakonna saadikuid riigireetmises

"Tegemist on selgelt Eesti riikliku iseseisvuse, põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud ettepanekutega, mis Karistusseadustiku järgi kvalifitseeruvad riigireetmiseks, sõltumata sellest, kas need võeti lõpuks koalitsiooni survel tagasi või mitte," vahendavad pea kõik Vene kanalid Põlluaasa Facebooki-postitust.

TASS juhib tähelepanu, et Põlluaas kutsus Reformierakonda üles "võtma selles küsimuses selge seisukoha ja vastutuse, mõistma ühemõtteliselt hukka igasugused katsed lammutada Eesti riiklikku iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust ning vabandama Eesti avalikkuse ees".

Ria Novosti toob välja lõigu, kus Põlluaas süüdistab reformierakondlasi ametivande rikkumises, vahendades viimase sõnu, et kõnealused "liikmed peavad vastutama oma tegude eest ja astuma tagasi". "Nende käitumine on andestamatu, sellele puuduvad igasugused vabandused," lausus ta.

Gazeta kuulutab, et "mingit referendumit ei saa tulema" ja "Eestis mõisteti hukka idee liituda Vene Föderatsiooniga". Loos tuuakse välja, et Põlluaas kutsus Reformierakonda üles avalikkuse ees vabandama ja Eesti peaminister Jüri Ratas juhtis tähelepanu, et ettepanek tuli "Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva künnisel".

Sputnik aga märgib, et Põlluaasa sõnul tegid "reformierakondlased Urmas Kruuse, Jüri Jaanson ja Ants Laaneots ettepaneku viia Eesti Vene võimu alla".

Viimased esitasid rahvahääletusele küsimuse, kas "Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu". Tänaseks on nad selle muudatusettepanekute seast tagasi võtnud.