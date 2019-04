Taanist välja saadetud vägistajat kahtlustatakse kahes uues vägistamises Soomes Tamperes

Juurdluse juhi Hannu Kallioniemi sõnul on kaks täisealist naist rääkinud kahest eraldiseisvast, aga sarnasest juhtumist, vahendab Aamulehti.

Naiste sõnul istusid nad öösel Tampere kesklinnas mehe autosse, et koju sõita, aga mees vägistas nad. Juhtumid leidsid aset 2018. aasta 1. detsembril ja 2019. aasta 16. märtsil.

Sama mees on mõistetud 17-aastase tüdruku vägistamises süüdi Taanis. Kuritegu leidis aset 2013. aasta 13. oktoobril Roskildes.

Ajalehe Dagbladet Roskilde teatel vägistas mees õppeasutuse ühiselamus maganud tüdruku. Ta mõisteti 2014. aastal aastaks ja kolmeks kuuks vangi ja pidi maksma ohvrile 50 000 Taani krooni (umbes 6700 eurot) kompensatsiooni.

Mees saadeti riigist välja ja ta sai 12-aastase sissesõidukeelu. Ajalehe teatel oli mees Taanis elanud alates 2011. aastast.

Kallioniemi sõnul viidi väljasaatmine täide ja mehel oli sissesõidukeeld Schengeni alale.

Aamulehti andmetel tuli kahtlusalune Soome ja taotles varjupaika, aga täpne aeg ei ole teada. Kui isik on Schengeni alalt välja saadetud, ei tähenda see automaatselt, et ta varjupaigataotlus tagasi lükataks.