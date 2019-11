Taanis vahistati juudi surnuaias vandaalitsemise eest kohaliku neonatside organisatsiooni ninamees

„Mul on valus mõelda, kuidas võib olla näha, et lähedaste viimne puhkepaik on langenud sellise jälgi vandalismi ohvriks,” kirjutas Taani peaminister Mette Frederiksen Facebookis.

Andersen ütles Taani TV2-le, et ta ei osalenud vandaalitsemises, aga väljendas sellele toetust, viidates juudivastastele vandenõuteooriatele.

„Me arvame, et on positiivne, et inimesed on lõpuks üles ärganud ja mõistnud, et juutide võim ja juutide imbumine ühiskonda on äärmiselt kahjulikud ja soovimatud,” ütles Andersen.

TV2 ja Taani ringhääling DR teatasid, et uurijad leidsid Anderseni ja teise kahtlusaluse isiklikelt esemetelt rohelist värvi. Mõlemad jäeti neljaks nädalaks vahi alla.