Taanis süüdistatakse sotsiaalametnikku ligi 16 miljoni euro omastamises 25 aasta jooksul

Võimude teatel jõudis naine omastada 117 miljonit Taani krooni ehk 15,6 miljonit eurot, enne kui vahele jäi. Kohtus on ta osa tegudest üles tunnistanud. Enese sõnul ei mäleta ta enam kõike, teatas ajaleht Politiken Yle Uutiste vahendusel.

Uurimise tulemusel on kindlaks tehtud, et naine on saatnud omale raha vähemalt 298 ülekandega. Näiteks vahetas ta maksekorraldustel kontonumbrid enda oma vastu.

Naine võltsis ka dokumente ja tekitas fiktiivseid abistamisobjekte. Puudega inimestele ja kodututele mõeldud raha eest ostis ta muu hulgas omale kodu Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Taani ringhäälingu DR-i intervjueeritud töökaaslase Gunvør Munchi sõnul ei osanud töökohal keegi midagi kahtlustada. Munchi sõnul töötas süüdistatav üksi, mistõttu õnnestus ebaseaduslikke ülekandeid kergesti teha.

Juhtum hakkas ilmsiks tulema alles 2018. aasta augustis, kui ühel omavalitsusel tekkis küsimus saamata jäänud sotsiaalraha kohta. Sisejuurdlus viis kiiresti kõnealuse naiseni, kelle omastatud rahasumma kasvas juurdluse edenedes päev-päevalt.

Naine jõudis põgeneda Taanist Lõuna-Aafrikasse, aga Interpoli abil peeti ta 2018. aasta novembris ühes Johannesburgi hotellis kinni.