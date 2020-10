Taanis raiub MeToo kirves rängalt: Kopenhaageni linnapea astus tagasi, välisministrit süüdistatakse 15-aastase vägistamises

„Me võime kinnitada, et mitmed kodanikud on teinud Jeppe Kofodi kohta avalduse karistusseaduse paragrahvi 216 rikkumise (vägistamine) ja karistusseaduse pragrahvi 223 rikkumise eest,” teatas politsei kommunikatsioonitöötaja Mads Dollerup-Scheibel vastuseks ajalehe B.T. järelepärimisele.

Paragrahv 223 on Taani karistusseaduses niinimetatud „kooliõpetajaparagrahv”, mis puudutab lubatud seksuaalse vahekorra ea tõstmist 15-lt 18 eluaastale juhul, kui ollakse vahekorras isikuga, kes on usaldatud kõnealuse isiku hoole alla õpetamiseks, kasvatamiseks vms.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna noortekogu liige olnud tüdruk, kes Esbjergi seminaril osales, tundis tollal 34-aastast erakonna välisasjade kõneisikut ja parlamendiliiget Kofodi teatud määral juba varem, sest oli olnud parlamendi sotsiaaldemokraatide juures praktikal.

Kofod oli sotside noortekogu korraldatud üritusel Esbjergis üks kõnelejatest.

Pärast seminari toimunud noortepeol oli Kofodil vahekord 19-aastase tüdrukuga.

Kui see juhtum avalikuks tuli, oli Kofod sunnitud avalikult vabandama. Karistusena erakonna tollaselt juhilt Helle Thorning-Schmidtilt jäeti Kofod oma juhtivatest ametitest Folketingis viieks kuuks ilma.

Seoses Taanist praegu hirmuäratava jõuga üle rulluva MeToo kampaaniaga on Kofod pidanud taas 2008. aasta sündmuste eest vabandama.

Seda tegi ta kuu tagasi telekanalile TV2: „See on asi, mida ma olen kahetsenud nii palju kordi. Ma sooviksin, et saaksin selle olematuks teha. Ainus asi, mida ma saan teha, on kahetseda . See on mu elu suurim viga. Seda poleks tohtinud kunagi juhtuda.”

Taani praegune peaminister Mette Frederiksen on nimetanud Kofodi juhtumit tõsiseks, aga on rõhutanud, et tal on endiselt tema kui välisministri vastu täielik usaldus.

Lõuna-Jüütimaa politsei kavatseb nüüd Kofodiga seotud materjali õiguslikult hinnata, teatas Dollerup-Scheibel.

Kuigi juhtum Esbjergis leidis aset enam kui 12 aastat tagasi, et ole see juriidiliselt aegunud.

See pole aga Taanis ainus kõrgetasemeline seksuaalse väärteo juhtum, mis praegu esil on. Nimelt teatas pealinna Kopenhaageni linnapea Jensen, et astub seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu tagasi ja lahkub poliitikast.