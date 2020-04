Taanis on kasutuskõlbmatuks tunnistatud miljoneid haiglatele mõeldud kaitsemaske

Kaitsemaskide klass on olnud FFP2 ja FFP3. Need on tervishoius kasutatavad maskid, mis tuleb toota rahvusvaheliste ja Euroopa standardite järgi, vahendab Yle Uutiset.

Kaitsemaskide nõudlus on koroonaepideemia tõttu kasvanud ja hinnad tõusnud, aga kvaliteet halvenenud, teatas DR.

Taani ohutusametkond Sikkerhedsstyrelsen uurib ostetud maskide standarditele vastavust. Kontrollitakse muu hulgas, et tellimused ja saadetised teineteisele vastaksid.

Sikkerhedsstyrelsen'i andmetel on saadetud kastides võinud olla ühe maskitüübi asemel kuni viis erinevat. Pisteliste katsetega kontrollitakse ka maskide seisundit.

„Kontrollime, et need oleksid terved ja et neid üldse saaks näo ette panna,” ütles Sikkerhedsstyrelsen'i tootejuht Stine Pedersen.

Vähemalt osa kõlbmatuks tunnistatud maskidest on pärit Hiinast.

„Hiinas on tootmine olnud suur ja seal ei ole alati järgitud tavapärast põhjalikkust ja märgiseid,” ütles Kesk-Jüütimaa ravipiirkonna hankejuht Birgitte Nellemann DR-ile.

Sama ravipiirkonna juhtiv poliitik Anders Kühnau usub, et maskid on kõlbmatuks tunnistatud ennekõike Taani kõrgete ohutusnõuete tõttu ja teistes riikides oleks need kasutusele võetud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!