Taanis kuulutati välja läkaköhaepideemia

1323 registreeritud juhtumit on üle kolme korra üle normaalse taseme, vahendab The Local.

SSI arst Peter Henrik Andersen ütles, et juhtumite arv on kasvanud kõigis vanusegruppides, aga erilist tähelepanu tuleb pöörata väikestele lastele.

„Läkaköha võib olla väikeste laste jaoks tõsine asi. Arstidel soovitatakse seetõttu olla eriti valvel võimalike läkaköhajuhtumite suhtes patsientide puhul, kellel on kuiva köha hood,” ütles Andersen SSI pressiteates. „See kehtib eriti väiksemate laste kohta, aga ka suuremate laste ja täiskasvanute kohta, kes võivad olla nakkuse allikaks väiksematele kaitsetutele lastele.”

„On tähtis, et vanemad oleksid teadlikud, et eriti väikesed lapsed oleksid õigel ajal vaktsineeritud. Lisaks sellele saab alla 24-kuustele vaktsineerimata lastele, kes on olnud kontaktis kellegagi, kellel on läkaköha, anda preventatiivseid antibiootikume,” lisas Andersen.

Läkaköha võib olla väikestele lastele ohtlik nende kitsamate hingamisteede tõttu, kuhu võib koguneda kõvastunud röga, mis võib tekitada hingamisraskusi.

Pikad köhahood võivad viia ka selleni, et laps ei saa piisavalt hapnikku.

Taani tervishoiuminister Magnus Heunicke soovitas vanematel järgida vaktsineerimisprogrammi.

„Meil on vaktsiin, mis töötab. Seetõttu tunnen ma, et on tähtis tuletada kõigile vanematele meelde vastutust, mis neil on – pidage meeles lasta oma väikesed lapsed vaktsineerida,” ütles Heunicke. „Sel viisil saame me kaasa aidata selliste epideemiate, mida me praegu näeme, tagajärgede piiramisele.”

Läkaköha põhjustab bakter Bordetella pertussis, mida peetakse Taanis üheks nakkavamaks. Nakatumise ja sümptomite tekkimise vaheline aeg on 5-15 päeva.