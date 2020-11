Taanis koroonaviiruse tõttu tapetud mingid on hakanud massihauast üles tõusma

Taani andis korralduse kõigi farmides elanud minkide tapmiseks varem sel kuul pärast seda, kui leiti, et koroonaviiruse muteerunud vorm, millega nakatus 12 inimest, näitas vähenenud tundlikkust antikehadele, mis võib kahandada ükskõik millise vaktsiini tõhusust, vahendab Reuters.

Vähem kui kaks nädalat pärast tuhandete minkide matmist sõjaväe territooriumile Taani lääneosas on sajad neist pärast lagunedes paisuma hakkamist liivasest pinnasest üles tõusnud, teatas Taani veterinaar- ja toiduamet.

Mingid maeti umbes 2,5 meerit sügavatesse kraavidesse ja kaeti umbes kahe meetri paksuse pinnasekihiga.

Massihaudu valvatakse 24 tundi, et hoida inimesi ja loomi neist eemal, kuni nende ümber on ehitatud tara.

Võimude sõnul ei kujuta hauad endast viiruse levimise ohtu, aga kohalikud elanikud on kaevanud joogivee ja vähem kui 200 meetri kaugusel asuva järve reostumisohu üle.

Mitmed parlamendiliikmed on kiiret tapmist kritiseerinud ning on nõudnud, et mingid kaevataks üles ja põletataks, teatas ajaleht Jyllands-Posten täna.

