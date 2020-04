Taanis jõuti kokkuleppele piirangute edasise kaotamise kohta järgmisest nädalast

„Ma olen erakordselt rõõmus, et kõik Folketingi erakonnad on jõudnud täna õhtul kokkuleppele taasavamise esimese faasi natuke laiendamise kohta,” teatas peaminister Mette Frederiksen Facebookis, vahendab The Local.

„Keegi ei taha hoida Taanit lukus päevagi rohkem kui väga vaja. Aga me ei tohi edasi liikuda kiiremini, kui oleme suutelised epideemiat jätkuvalt kontrolli all hoidma,” lisas Frederiksen.

Opositsioonilise Liberaalse Partei juht Jakob Ellemann-Jensen kirjutas Twitteris, et kiirentatud avamine on hea uudis.

„Pärast pikka läbirääkimiste õhtut saavad paljud nüüd naasta tööle ja normaalsema igapäevaelu juurde,” teatas Ellemann-Jensen.

Peaministri büroo pressiteates öeldakse, et erakonnad alustavad järgmisest nädalast läbirääkimisi taasavamise teise faasi üle, mis võib sisaldada restoranide, baaride ja tavaliste töökohtade avamist.

„Eesmärk on välja selgitada, millal saab järgmisi piiranguid kaotada ja millistel tingimustel. Kõiki meetmeid hinnatakse nende mõju põhjal rahvatervisele ning ühiskonnale ja majandusele,” öeldi teates.

Taani ringhäälingu DR-i teatel võivad järgmisest nädalast taas tööd alustada ka hambaarstid, juuksurid, autokoolid, massöörid, tätoveerijad ja füsioterapeudid.

