Taani võtab Rootsi gangsterite tõttu kasutusele ajutise piirikontrolli

„Me oleme näinud muret tekitavat arengut Rootsis, plahvatusi ja kasvanud vägivalda,” ütles Hækkerup pressikonverentsil, vahendab Yle Uutiset.

Piirikontroll on Taanis viimasel ajal toimunud plahvatuste, mõrvade ja jõuguvägivalla tagajärg. Kahtlusalused on pärit Rootsist. Näiteks Kopenhaageni maksuameti juures augustis toimunud plahvatuse eest on vahistatud kaks Rootsi kodanikku.

Piirikontroll on osa Hækkerupi eile teatavaks tehtud julgeolekupaketist. Taani tugevdab ka valvet kaamerate abil ja karmistab karistusi, teatas Rootsi televisioon SVT.

Rootsist saabuvaid inimesi hakatakse Taani piiril kontrollima 12. novembril. Kõiki reisijaid ministri sõnul siiski ei kontrollita.