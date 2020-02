Taani prokurör: Lõuna-Aafrikasse väljaandmise vastu võitleval lätlannal ei õnnestunud rahvusvahelist süsteemi lühisesse ajada

Lauri Laugen toimetaja RUS 18

Foto: FRANDSEN FINN, AP

46-aastane lätlanna Kristīne Misāne, kes on olnud Taanis üle aasta vahi all, võib peagi oodata Lõuna-Aafrika Vabariigi politseinike saatel riigist välja viimist. Selline on Taani apellatsioonikohtu Østre Landsreti reedese otsuse tulemus.