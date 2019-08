Taani peaministri sõnul on Trumpi huvi Gröönimaa ostmise vastu absurdne

„Gröönimaa ei ole müügis. Gröönimaa ei ole Taani oma. Gröönimaa kuulub Gröönimaale,” ütles Frederiksen eile Gröönimaa ajalehele Sermitsiaq. „Ma loodan väga, et seda ei mõelda tõsiselt.”

Trump kinnitas oma huvi Gröönimaa ostmise vastu eile.

„Me oleme Taaniga head liitlased, me kaitseme Taanit, nagu me kaitseme suuri osi maailmast ja see idee kerkis üles,” ütles Trump New Jerseys. „Strateegiliselt on see huvitav ja me oleksime huvitatud, aga me räägime nendega natuke. See ei ole number üks põletav küsimus, võin ma teile öelda.”

Frederiksen ütles eile, et jutud, et USA ostab Gröönimaa ära, on absurdsed.

„(Gröönimaa peaminister) Kim Kielsen on loomulikult selgeks teinud, et Gröönimaa ei ole müügis. Siin see jutt lõpeb,” ütles Frederiksen.