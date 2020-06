Taani peaminister Mette Frederiksen pidi EL-i tippkohtumise tõttu teist korda pulmad edasi lükkama

„Ülemkogu kohtumine Brüsselis leiab aset sellel laupäeval juulis, kui me plaanisime pulmi. Neetud. Aga ma pean oma töö ja Taani huvide eest hoolitsema. Seega peame me taaskord plaane muutma,” teatas Frederiksen Instagramis, vahendab Associated Press.

Tegemist on juba teise korraga, kui Frederiksen on pulmi edasi lükanud. Eelmisel aastal lükkas Frederiksen pulmi edasi 5. juunil toimunud valimiste tõttu, mille järel moodustasid tema juhitud sotsiaaldemokraadid ühe erakonna vähemusvalitsuse.

Frederiksen ja tema elukaaslane Bo Tengberg kohtusid 2014. aastal ja kihlusid 2017. aastal, teatas Taani ajaleht Ekstra Bladet.

Frederiksen ütles, et loodab, et tal siiski õnnestub varsti abielluda, ning kiitis elukaaslast kannatlikkuse eest.

Taani on Euroopa Liidu tippkohtumisel üks neljast riigist, mis on vastu koroonaviirusejärgsest taastumisfondist toetuste jagamisele ja tahab, et need oleksid laenud.