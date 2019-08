Taani pealinna raputas teine plahvatus sel nädalal, sedapuhku politseijaoskonna ees

Intsident leidis aset kell 03:18 öösel Nørrebro rajoonis, mis asub kesklinna lähedal, ja ükski inimene vigastada ei saanud, teatas politsei oma Twitteri konto vahendusel.

Juhtunuga seoses otsitakse taga tumedaid rõivaid ja valgeid jalatseid kandnud meest, keda nähti sündmuskohalt ära jooksmas, vahendab uudistekanal The Guardian.

Jaoskonna klaasuksed purunesid ja hoone esine kattus rusudega.

Alles teisipäeva õhtul kärgatas plahvatus maksuameti peakorteri ees ja politsei teatel oli selle näol tegemist sihiliku rünnakuga. "On liiga vara öelda, kas nende [plahvatuste] vahel on seos, kuid me uurime seda võimalust," ütles hommikul Kopenhaageni politsei eestkõneleja Rasmus Agerskov Schultz Reutersile.

Teisipäevases plahvatuses sai viga üks inimene.