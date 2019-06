Taani parlamendivalimistel oodatakse sisserännet piirava hoiaku omaks võtnud sotside võitu

Arvamusküsitluste järgi olid opositsioonilised sotsiaaldemokraadid Mette Frederikseni juhtimisel 27,2-protsendise toetusega ligi kümneprotsendises eduseisus peaminister Lars Løkke Rasmusseni valitseva liberaalse partei Venstre ees, mis on olnud võimul viimasest 18 aastast 14, vahendab The Local.

„Paljud valijad tahavad muutust. Eriti „millennialid”, kes saavad esimest korda valida,” ütles Roskilde ülikooli politoloog Flemming Juul Christiansen AFP-le.

57% taanlastest arvab, et järgmine valitsus peaks prioriteediks seadma kliimamuutuse, selgus veebruaris avaldatud küsitlusest. 18-35-aastatest arvas nii 69%.

Toetust peaks kasvatama ka tugevalt keskkonnaprobleemidele keskendunud Sotsialistlik Rahvapartei, mis võib saada 8,3% häältest ehk ligi kaks korda rohkem kui 2015. aastal.

Kui sotsiaaldemokraadid valimised võidavad, kavatsevad nad moodustada vähemusvalistuse, mis on Taani proportsionaalse esindatuse süsteemis tavaline, ning toetuda paremtsentristide toetusele sõltuvalt sellest, mille üle parajasti hääletatakse.

Et Taanis on tugev majanduskasv, peaaegu täielik tööhõive ja riigi rahandus on tugev, on sotsiaaldemokraadid kampaanias keskendunud pea täielikult kliimaküsimusele ja heaoluriigi kaitsmisele, lubades lisaraha haridusele ja tervishoiule.