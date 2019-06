Taani parlamendivalimised võitsid sotsiaaldemokraadid, parempopulistid kaotasid üle poole toetusest

„Meil olid väga head valimised, aga tuleb valitsusvahetus,” ütles Rasmussen oma toetajatele, vahendab BBC News.

Sotsiaaldemokraadid võitsid 179-kohalises parlamendis 91 kohta.

41-aastaselt saab Frederiksenist Taani kõigi aegade noorim peaminister.

Rasmusseni Venstre on olnud võimul viimasest 18 aastast 14.

Lävepakuküsitluste järgi kaotas parempopulistlik Taani Rahvapartei (DF) 2015. aasta valimistega võrreldes enam kui poole toetusest.

Rahvapartei on toetanud viimase kahe aastakümne jooksul järjestikuseid parempoolseid valitsusi vastutasuks karmima sisserändepoliitika eest. Aga et suured erakonnad, sealhulgas sotsiaaldemokraadid, on nendel valimistel ka ise omaks võtnud rangema sisserändepoliitika, on DF oma põhiteema kaotanud.

Taanist saab kolmas Põhjamaa aasta jooksul pärast Rootsit ja Soomet, kus on võimule tulnud vasakpoolne valitsus.