Taani kohus tühistas lapseröövis süüdistatava lätlanna väljaandmise Lõuna-Aafrika Vabariigile

Taani peaprokurör Jan Reckendorff langetas sellise otsuse seetõttu, et uusi tõendeid saanud Läti peaprokuratuur andis Misāne kohta välja Euroopa vahistamismääruse ja nõudis ta väljaandmist, vahendab Läti Delfi.

Selleks pidi Läti alustama Misāne üle kriminaaljuurdlust, milles teda kahtlustatakse dokumentide võltsimises, võõra maksevahendi omastamises ja kohtuotsuse eiramises.

Eile teatati, et Läti justiitsminister Jānis Bordāns saatis kirja oma Taani kolleegile Nick Hækkerupile ja peaprokurör Reckendorffile, milles põhjendas Misāne Lätile väljaandmise vajadust sellega, et kompetentsed organid peavad saama alustada tema üle uurimist võimalike Lõuna-Aafrika Vabariigis toime pandud kuritegude tõttu. Kirja eesmärk oli saavutada see, et Misāne väljaandmise küsimuses oleks eelisseisundis Läti välja antud Euroopa vahistamismäärus, mitte Lõuna-Aafrika Vabariigi väljaandmistaotlus.

Läti peaprokuratuur sai esmaspäeva õhtul tõendeid, mis võimaldavad alustada Lätis kriminaalmenetlust Misāne vastu kolme paragrahvi alusel, vahendab Läti Delfi.

Naist kahtlustatakse kohtu otsuse täitmisest kõrvalehoidmises, sealhulgas otsusest saata laps tagasi päritolumaale.

Samuti alustati kriminaalmenetlust võõra finantsinstrumendi või maksevahendi omandamise, hävitamise, rikkumise või ebaseadusliku kasutamise üle.

Veel kahtlustatakse Misānet dokumentide võltsimises.