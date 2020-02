Taani annab enda lapse röövinud lätlanna Lõuna-Aafrikale välja

Misane kasvatas Lõuna-Aafrikas kohaliku mehega saadud 2015. aastal sündinud tütart, kuid peretüli tõttu otsustas lätlanna koos lapsega riigist 2018. aasta maikuus kodumaale Lätti pageda, kirjutab Läti Delfi.

Sama aasta detsembris, kui Misane oli minemas Kopenhaagenist tööreisile Mosambiiki, võeti ta piiril kinni, sest LAV oli ta lapseröövi eest Interpoli kaudu tagaotsitavaks kuulutanud.

Ehkki LAV polnud vajaliku 30-päeva möödudes Misanet üle võtnud, otsustas Taani kohus endiselt Misanet kinni hoida. Misane väitel oli kohus nõustunud tegelikult naise vabastama, kuid Taani prokuratuur pidas vajalikuks teda endiselt vahi all hoida.

Pereisa ja Misane on läbi meedia püüdnud kõvasti tõestada, kummal on ses kaasuses õigus. Nad on palganud advokaadid ja avaldanud videosid, et oma tõde näidata.

Tänavu 8. veebruaril alustas Misane ka näljastreiki, et juhtida tähelepanu inimõiguste rikkumisele, mis ta hinnangul tema suhtes toime oli pandud.

Läti välisministeerium on püüdnud olukorda lahendada ja avaldanud lootust, et Taani naise vabastab. Läti seimi liige Martins Bondars lausa saatis oma välisministrile kirja kutsumaks arutada, kas ehk peaks Lätis viibiva Taani suursaadiku edasistest teenetest keelduma.

Tänasel istungil esitas Misane advokaat kohtule uusi tõendeid, kuid prokuröri hinnangul jäädi sellega pisut hiljaks. Taani prokuratuur taotles lätlanna üleandmist LAV-ile 20. veebruaril.

Misane esindaja rõhutas, et naise karistus peaks olema proportsionaalne ikkagi proportsionaalne väidetava kuritööga.

Lõuna-Aafrika vabariigis ootab naist 15-aastane vanglakaristus.