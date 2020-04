Taani alustas täna esimese Euroopa riigina koolide taasavamist

Taas avati 12. märtsil Covid-19 epideemia leviku takistamiseks suletud lasteaiad ja algkoolid, vahendab AFP.

Tunnid algasid aga taas vaid umbes pooltes Taani omavalitsustes ja umbes 35% Kopenhaageni koolidest. Teised on palunud rohkem aega endiselt kehtivate tervishoiureeglitega kohanemiseks. Kõik koolid peaksid uuesti töötama 20. aprilliks.

Aprilli alguses teatas Taani valitsus, et koolid avatakse tingimusel, et igaüks hoiab distantsi ja peseb käsi.

Koolidelt nõutakse, et tagatakse vähemalt kahemeetrine distants õpilaste vahel klassiruumis ja vahetundides peab samuti eraldi olema.

Reeglite järgimiseks eelistavad paljud koolid õues õppimist, mis linnades on aga keeruline.

Mõned lapsevanemad on koolide avamisele vastu olnud. Petitsioon „Minu laps ei ole katsejänes“ on kogunud umbes 18 000 allkirja.

Kopenhaageni Nørrebro piirkonna kooli direktor Henrik Wilhelmsen ütles, et on oodata, et paljusid lapsi hoitakse kodus.

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased jätkavad aga koduõpet ja nende naasmist klassiruumidesse on oodata 10. mail.

Eilse seisuga oli Taanis 6691 kinnitatud koroonaviirusesse nakatumise juhtumit ja surnud oli 299 inimest.

