Sydney teatas kuumarekordist

Ööl vastu tänast kohaliku aja järgi mõõdeti Sydney ilmajaama teatel rekordiliselt kõrge õhutemperatuur: 25,4 kraadi sooja. Hiljem päeval kerkis õhutemperatuur üle 40 kraadi Celsiuse skaalal.

Tavapäratult sooja ilma tõttu otsustas Uus-Lõuna-Walesi päästeteenistus keelata igasuguse tuletegemise osariigi ida- ja kagupiirkondades, hoiatades, et maastikupõlengute oht on suur.

Tuletõrjujad võitlevad juba praegu kümnete põlengutega üle osariigi. Väga kõrgeid temperatuure mõõdeti aga ka mujal riigis, sh Victoria osariigis ja Austraalia lõunaosas.

Kuigi suvi algab ametlikult alles mõne nädala pärast, on ilmateenistuse teatel juba tuleval nädalal oodata järjekordset kevadist kuumalainet.

Austraalia meteoroloogia büroo (BOM) eestkõneleja Andrew Watkins tõdes, et see kuu on olnud ilma osas "mitmes mõttes üsna ebatavaline". "Oleme näinud vaid umbes poolt oma tavapärasest sademete hulgast ja on täiesti võimalik, et sellest saab üks meie ajaloo kõige soojematest novembritest," märkis ta.

Tegemist oli ühtlasi esimese tõsiste tulekahjude nädalavahetusega Austraalias alates eelmise aasta lõpust, kui teatati kõigi aegade laialdasematest maastikupõlengutest.

Tulekahjud puudutasid kõiki Austraalia osariike, hävitades 3000 elumaja ja nõudes 33 inimese elu. Äärmiselt laastavad olid need ka Austraalia eluslooduse jaoks. Teadlaste sõnul hukkus või asustati ümber kolm miljardit looma.

Varasem novembriöö kuumarekord pärines 1967. aastast, kui mõõdeti 24,8 kraadi sooja.