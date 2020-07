Sydney ja Melbourne sulgevad koroonaviiruse leviku tõttu piiri

Victoria piir Uus-Lõuna-Walesiga pannakse kinni homme õhtust vastavalt mõlema osariigi peaministri ja Austraalia valitsusjuhi Scott Morrisoni saavutatud kokkuleppele. Varem olid nad arvanud, et piiri sulgemine pole vajalik.

Uus-Lõuna-Walesi keskus Sydney on Austraalia suurim linn, suuruselt teisel kohal olevast Melbourne´ist asub see veidi üle 700 km eemal.

Victoria osariigi pealinnas Melbourne´is on viimase kahe nädala jooksul täheldatud sadu uusi nakatumisjuhtumeid - enam kui 95% uutest Austraalia haigetest. Seejuures on üle 50 juhtumi seotud üheksa suure kortermajaga, kus nädalavahetusel pandi täielikku karantiini 3000 inimest.

"Kõik me nõustusime, et kõige parem on piiri sulgemine," ütles Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews täna ajakirjanikele. Melbourne´is on kell 13:45 esmaspäeval.

"See on üks neist ettevaatusabinõudest, see on üks neist asjadest, mis minu arvates aitab meil laiemalt viiruse levikut hoida," lisas Andrews.

Peaministri sõnul on neil, kelle reisid üle osariigi piiri on "vältimatud", võimalik taotleda lube, sealhulgas töötamiseks teises osariigis.

Victoria osariigi valitsusjuht tunnistas, et piiri sulgemisel Uus-Lõuna-Walesiga on tõenäoliselt oluline majanduslik ja sotsiaalne mõju. Kuid see oli tema sõnul vajalik, arvestades "olulisi väljakutseid, millega me selle viiruse ohjeldamisel silmitsi seisame".

Victoria osariik teatas täna 127 uuest haigusjuhust - pandeemia algusest saadik on see suurim juhtumite arv ühes päevas.

Alates jaanuarist on Austraalias registreeritud 105 koroonasurma ja umbes 8500 haigusjuhtumit.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!