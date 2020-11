Šveitsis Luganos ründas arvatav naisterrorist poes kaht teist naist

Ühel ohvril on tõsised, aga mitte eluohtlikud vigastused. Teise vigastused on kerged, vahendab BBC News.

28-aastane kahtlusalune on Šveitsi liidupolitseile tuttav 2017. aasta džihadistliku terrorismi juurdlusest. Ta on Šveitsi kodanik ja on elanud sealsamas itaaliakeelses Ticino kantonis.

„Üks Lugano kaubamaja oli kahtlustatava terroristliku motiiviga rünnaku toimumispaik mitme inimese vastu,” teatas liiduprokuratuur.

Ticino valitsusjuht Norman Gobbi mõistis rünnaku hukka ja ütles, et äärmuslus ei saa sealses kogukonnas kohta leida.